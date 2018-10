Lista fechada: Brasil tem 4 indicados à Bola de Ouro da ‘France Football’

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, e o lateral Marcelo, do Real Madrid, são os brasileiros que disputarão a Bola de Ouro de 2018, anunciou nesta segunda-feira a revista France Football, organizadora do troféu.

Trinta atletas disputam o prêmio de melhor jogador do mundo, que será entregue em 3 de dezembro. O júri é composta por jornalistas especializados do mundo todo. O croata Luka Modric, vencedor do prêmio The Best, da Fifa, o português Cristiano Ronaldo, atual campeão, o argentino Lionel Messi, o egípcio Mohamed Salah e também os francêses Antoine Griezmann e Kylian Mbappé estão entre os principais candidatos.

A France Football introduziu duas novidades este ano: uma Bola de Ouro para uma jogadora de futebol feminino, com a brasileira Marta, recém-eleita melhor jogadora do mundo pela Fifa, entre as concorrentes, e o Troféu Kopa, que será entregue ao melhor jogador sub-21 e tem o francês Kylian Mbappé (PSG), de apenas 19 anos, como favorito a vencer.

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

Confira a lista de indicados aos prêmios:

Bola de Ouro masculina

Sergio Agüero (Manchester City/ARG)

Alisson (Liverpool/BRA)

Gareth Bale (Real Madrid/GAL)

Karim Benzema (Real Madrid/FRA)

Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL)

Edinson Cavani (PSG/URU)

Thibaut Courtois (Real Madrid/BEL)

Roberto Firmino (Liverpool/BRA)

Diego Godín (Atlético de Madrid/URU)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/FRA)

Eden Hazard (Chelsea/BEL)

Isco (Real Madrid/ESP)

Harry Kane (Tottenham/ING)

N’Golo Kanté (Chelsea/FRA)

Hugo Lloris (Tottenham/FRA)

Mario Mandzukic (Juventus/CRO)

Sadio Mané (Liverpool/SEN)

Marcelo (Real Madrid/BRA)

Kylian Mbappé (PSG/FRA)

Lionel Messi (Barcelona/ARG)

Luka Modric (Real Madrid/CRO)

Neymar (PSG/BRA)

Jan Oblak (Atlético de Madrid/ESL)

Paul Pogba (Manchester United/FRA)

Cristiano Ronaldo (Juventus/POR)

Ivan Rakitic (Barcelona/CRO)

Sergio Ramos (Real Madrid/ESP)

Mohamed Salah (Liverpool/EGI)

Luis Suárez (Barcelona/URU)

Raphaël Varane (Real Madrid/FRA)

Bola de Ouro feminina

Lucy Bronze (Lyon/ING)

Pernille Harder (Wolfsburg/DIN)

Ada Hegerberg (Lyon/NOR)

Amandine Henry (Lyon/FRA)

Lindsey Horan (Portland Thorns/EUA)

Fran Kirby (Chelsea/ING)

Sam Kerr (Red Stars Chicago/AUS)

Saki Kumagai (Lyon/JAP)

Amel Majri (Lyon/FRA)

Dzsenifer Marozsan (Lyon/ALE)

Marta (Orlando Pride/BRA)

Lieke Martens (Barcelona/HOL)

Megan Rapinoe (Seattle Reign/EUA)

Wendie Renard (Lyon/FRA)

Christine Sinclair (Portland Thorns/CAN)

Prêmio Kopa de melhor jogador sub-21:

Houssem Aouar (Lyon/FRA)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/ING)

Patrick Cutrone (AC Milan/ITA)

Ritsu Doan (Groninguen/JAP)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan/ITA)

Amadou Haidara (RB Salzburg/MAL)

Justin Kluivert(Ajax/AS Roma/HOL)

Kylian Mbappé (PSG/FRA)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund/EUA)

Rodrygo (Santos/BRA)