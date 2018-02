Lionel Messi revela o nome de seu terceiro filho

Lionel Messi já conta os dias para ser pai novamente. Nesta terça-feira, o craque do Barcelona compartilhou uma imagem da esposa Antonella Roccuzzo em fase final de gestação e revelou o nome do terceiro filho do casal: Ciro. O vídeo postado em seu Instagram Stories mostra a barriga de Antonella se movendo, provavelmente devido a chutes do herdeiro do gênio argentino. Messi e Antonella são pais de Thiago, de cinco anos, e Mateo, de dois.

El niño crece ❤️ baby Ciro ❤️ pic.twitter.com/ntGPY82cYF — Leo Messi (@LeoMessssssi10) February 7, 2018