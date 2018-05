Messi diz que jogaria no Newell’s depois de se aposentar no Barcelona

O atacante argentino Lionel Messi, cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo, revelou nesta segunda-feira que não jogará por outro clube europeu – fica no Barcelona, onde está desde 2000 (categorias de base). O jogador também revelou que gostaria de jogar pelo Newell’s Old Boys, seu clube argentino de infância, e que a seleção argentina não está entre as favoritas para o Mundial da Rússia.

“O Barcelona vai ser a minha única casa na Europa. Depois, verei se tenho vontade de jogar no futebol argentino. Gostaria de viver isso nem que fosse por seis meses ou alguns jogos… Só jogaria no Newell’s”, disse o atacante na Argentina, onde se prepara para a Copa do Mundo.

Messi disse também que a Argentina não está entre as favoritas ao título. “Tenho muita fé neste grupo. Temos jogadores com capacidade e experiência, estamos trabalhando muito, mas as pessoas têm de saber que não vamos como candidatos. Temos um grupo de bons jogadores e vamos à luta. Não podemos pensar que somos os melhores, porque não somos. Neste momento há várias seleções melhores do que nós. Vamos atrás do sonho, seja qual for o rival.”

Comandada por Jorge Sampaoli, a seleção enfrenta na quarta-feira o Haiti, em amistoso internacional, na La Bombonera. A estreia na Copa do Mundo será dia 16 de junho, contra a Islândia, em Moscou.