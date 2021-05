Lille vence, encerra hegemonia do PSG e conquista o Campeonato Francês

O Lille desbancou o estrelado time do Paris Saint-Germain e venceu o Campeonato Francês. Na última rodada da competição, neste domingo, 23, o clube de Lille venceu o Angers fora de casa por 2 a 1 e garantiu a taça que não ganhava desde a temporada 2010/11. O PSG fica com o vice e não consegue ganhar o torneio pela quarta vez seguida.

Na partida, o Lille abriu o placar com Jonathan David, aos 10 minutos, e ampliou com Burak Yilmaz, aos 46 minutos da primeira etapa. O Angers descontou nos últimos minutos, aos 47, com Angelo Fulgini, e o placar de 2 a 1 garantiu a taça para o Lille.

O Paris Saint-Germain fez a sua parte contra o Stade Brestois e venceu por 2 a 0, mas acabou como vice-campeão. O jogo contou com pênalti perdido por Neymar ainda na etapa inicial, um gol olímpico de Ángel Di María e um contra de Faivre.

Por fim, o Mônaco garantiu uma vaga nas qualificatórias da Liga dos Campeões ao empatar sem gols com o Lens. O Lyon e o Olympique de Marselha se classificaram para a Liga Europa.

🏆 Dix ans après, nous l’avons tous rêvé : c’est désormais une réalité… Grâce à sa victoire face au @AngersSCO, le LOSC est 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙀 de @Ligue1UberEats ! ❤ #Champions4You @NewBalanceFR @NBFootball pic.twitter.com/jBEK2a8Ck1 — LOSC (@losclive) May 23, 2021