Ligas em aberto, clássicos e gol de goleiro: os destaques do fim de semana

O último fim de semana reservou fortes emoções no futebol nacional e internacional. No Campeonato Paulista, o Palmeiras eliminou o Corinthians, que demitiu o treinador Vagner Mancini, e faz a final contra o São Paulo, que bateu o Mirassol. Ainda pelos Estaduais, nas primeiras partidas das decisões, o Grêmio derrotou o Internacional de virada, o Atlético-MG ficou no empate com o América-MG, assim como Sport e Náutico e Flamengo e Fluminense. Os campeonatos francês e espanhol seguem com com seus campeões indefinidos, enquanto na Itália a Juventus corre risco de ficar fora da próxima Liga dos Campeões. O grande momento do domingo foi protagonizado pelo goleiro brasileiro Alisson, autor de um gol de cabeça nos minutos finais. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Final do Paulistão definida e técnico demitido

A final do Paulistão foi definido neste domingo, 16. Na primeira semifinal da noite, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, e garantiu uma vaga na decisão. Mais uma vez superado pelo rival, o clube alvinegro optou por demitir o técnico Vagner Mancini logo após a partida. Mais tarde, o São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 0 e também carimbou seu passaporte à final.

VAI TER CHOQUE-REI!

O nosso adversário na decisão do Paulista será o São Paulo! 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/whw3rISLYE — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 17, 2021

Finais dos estaduais

Algumas partidas de ida das finais dos estaduais já começaram a ser disputadas pelo país. No Carioca, Flamengo e Fluminense empataram por 1 a 1, no Maracanã e voltam a se enfrentar no próximo sábado, 22, às 21h05. No Gaúcho, o Grêmio ganhou do Internacional de virada por 2 a 1, em pleno Beira-Rio. No Pernambucano, Sport e Náutico empataram na Ilha do Retiro. No Mineiro, América-MG e Atlético-MG ficaram no zero no primeiro confronto. No Paraense, a Tuna Luso surpreendeu e venceu o Paysandu por 4 a 2. O fim de semana ainda contou com o título do Campeonato Brasiliense, vencido pelo Brasiliense, após bater o Ceilândia por 1 a 0.

Leicester campeão na Inglaterra

O Leicester venceu pela primeira vez o título da Copa da Inglaterra. Neste sábado, 15, a equipe comandada por Brendan Rodgers derrotou o Chelsea por 1 a 0, no Wembley, em Londres, na grande decisão do torneio e garantiu o inédito troféu. O gol da vitória foi anotado já na segunda etapa pelo volante Youri Tielemans. Assim como nas semifinais, o estádio recebeu 21.000 torcedores nas arquibancadas para a final.

Disputa aberta na Espanha e na França

Os campeões de La Liga e da Ligue 1 seguem indefinidos. Apesar de manterem as respectivas lideranças, Atlético de Madri e Lille correm risco de perderam a taça na última rodada do campeonato nacional.

No Francês, pela 37ª e penúltima rodada da competição, o PSG recebeu o Reims, neste domingo, 16, e goleou por 4 a 0, enquanto o Lille empatou por 0 a 0 com o Saint-Étienne, em casa, e o Mônaco, apesar de mais distante, mas também na disputa, venceu o Rennes por 2 a 1. O Lille soma 80 pontos na ponta da tabela e vê o PSG colado, com apenas um ponto a menos. Já o Mônaco tem 77 pontos e estaciona na terceira posição.

🧾 Une victoire pour continuer d’y croire !#PSGSDR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2021

No Espanhol, o Atlético de Madri venceu o Osasuna por 2 a 1 de virada, mas segue vigiado de perto pelo arquirrival Real Madrid, que também conseguiu uma vitória ao bater o Athletic Bilbao por 1 a 0. Já o Barcelona foi derrotado pelo Celta de Vigo por 2 a 1 e não tem mais chances de título. O Atlético segue na ponta da tabela, agora com 83 pontos, dois a mais que o Real, com 81, enquanto o Barça estaciona nos 76 pontos.

Disputa pela Liga dos Campeões no Italiano

Enquanto a Atalanta comemora pelo terceiro ano consecutivo uma vaga na Liga dos Campeões, a Juventus corre risco de não disputar a competição europeia na próxima temporada. Abrindo a rodada, neste sábado, 15, a equipe de Bérgamo venceu o Genoa por 4 a 3 e não tem mais chances de sair da zona de classificação para Champions 2021-22. Ainda no sábado, a Juventus fez o dever de casa, derrotou a Inter de Milão por 3 a 2 e subiu momentaneamente para a quarta colocação. O que a equipe de Turim não contava era com a vitória por 2 a 0 do Napoli contra a Fiorentina.

Agora, o time de Cristiano Ronaldo precisa secar o Milan ou o Napoli na última rodada do Italiano para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Atualmente, o clube estaria se classificando para a Liga Europa.

Lewandowski bate recorde no Alemão

Depois de 49 anos, Robert Lewandowski conseguiu igualar uma marca considerada inatingível: anotou 40 gols em uma única do Campeonato Alemão. Antes, apenas Gerd Muller havia conquistado tal feito na temporada 1971/72 também pelo Bayern de Munique. O gol foi anotado neste sábado, 15, no empate por 2 a 2 do time bávaro contra o Freiburg. Aos 26 minutos, o polonês converteu pênalti e na comemoração homenageou o ídolo alemão ao mostrar uma camisa por baixo com os dizeres “4Ever Gerd” (“Para sempre, Gerd”, em inglês).

Barcelona campeão da Liga dos Campeões feminina

O Barcelona não encontrou dificuldades para derrotar o Chelsea e conquistar pela primeira vez a Liga dos Campeões feminina. Na grande decisão disputada no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia, neste domingo, 19, o clube espanhol goleou o inglês por 4 a 0 e conseguiu o inédito título.

Goleiro Alisson faz de cabeça e Liverpool ganha

A vitória do Liverpool contou com um gol de um herói improvável: o goleiro Alisson. O brasileiro marcou de cabeça no último minuto de jogo, após cobrança de escanteio, e garantiu o triunfo do time por 2 a 1 contra o West Bromwich, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe segue viva na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

𝐓𝐇𝐀𝐓 goal, highlights, player reaction and the full-match replay from a memorable Sunday at The Hawthorns.@LFCTV GO have plenty of incredible #WBALIV content you won’t want to miss 👇 — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

Ibra cortado da Eurocopa

A seleção da Suécia anunciou que sua principal estrela, Zlatan Ibrahimovic não vai disputar a Eurocopa. O atacante de 39 anos sofreu uma lesão no joelho esquerdo na vitória do Milan por 3 a 0 contra a Juventus, no último domingo, e o tempo de recuperação é de pelo menos seis semanas.

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

Boca elimina o desfalcado River nos pênaltis

Na véspera do clássico contra o Boca Juniors pelas quartas de final do Copa da Liga Profissional da Argentina, o River Plate anunciou quinze jogadores com Covid-19 no elenco e suspendeu a concentração antes do jogo. Entre os infectados, cinco titulares: Armani, Paulo Díaz, Rojas, De La Cruz e Borré. Mesmo assim, a partida foi mantida e, no tempo regulamentar, o Boca marcou Carlos Tévez e o River empatou com Julián Álvarez. Com o 1 a 1 no placar, o jogo foi decidido nas penalidades. Leonardo Ponzio e Fabrizio Anglieri erraram para o River e Edwin Cardona para o Boca, garantindo a classificação do time de Miguel Ángel Russo nas cobranças por 4 a 2.

🎥 ¡Para volver a gritarlo! El cabezazo de Tévez en el arco de Casa Amarilla, con la cámara exclusiva de #Boca. 🗣🔟⚽️#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/UdXwpjOPLL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 16, 2021

Rangers invicto e Besiktas campeão

Campeão antecipado do Campeonato Escocês, o Rangers garantiu o título de maneira invicta neste fim de semana. A equipe comandada por Steven Gerrard goleou o Aberdeeen por 4 a 0 e terminou a competição com 102 pontos em 38 jogos, com 32 vitórias e 6 empates.

Na Turquia, o Besiktas foi campeão da liga ao terminar com a mesma pontuação do Galatasaray na tabela, 84 pontos, mas com um gol a mais de saldo, com 45 frente a 44 do rival. O clube campeão, que conta com os brasileiros Welinton, Souza e Douglas, derrotou o Goztepe por 2 a 1, neste fim de semana.