Liga francesa diz que salários revelados por jornal estão errados

A Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Francês, divulgou nesta quinta-feira que a maioria dos salários divulgados pelo jornal L’Équipe, no começo da semana, estão incorretos. Segundo a entidade, apenas os salários de 36 dos 213 jogadores e 4 dos 20 treinadores foram divulgados com uma margem de erro inferior a 2%.

A LFP, na nota, lamentou que as informações publicadas não tenham sido checadas “antes de serem publicadas”. A liga justificou não divulgar os dados corretos, por não estar autorizada a revelar salários de jogadores. Segundo a lista divulgada pelo L’Équipe, Neymar, do Paris Saint-Germain, recebe 3,06 milhões de euros (12,3 milhões de reais) brutos por mês e é o jogador mais bem pago do futebol francês.