Liga Europa: Chelsea e Arsenal buscam consagração inglesa no continente

A temporada europeia pode ter duas finais inglesas em suas competições continentais pela primeira vez na história. Um dia depois de o Tottenham despachar o Ajax com show do brasileiro Lucas Moura e chegar à decisão da Liga dos Campeões contra o compatriota Liverpool, dois vizinhos de Londres tentarão confirmar o favoritismo e chegar à decisão da Liga Europa nesta quinta-feira, 9. O Chelsea recebe o Eintracht Frankfurt, em Londres, enquanto o Arsenal visita o Valencia. Os dois jogos começam às 16h e terão transmissão nos canais a cabo Fox Sports e Fox Sports 2.

O Chelsea tem situação relativamente confortável. Depois de empatar o primeiro jogo por 1 a 1 na Alemanha, precisa de uma vitória simples em Stamford Bridge para avançar. Até mesmo um empate sem gols serve aos ingleses, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate. Do mesmo modo, empates a partir de 2 a 2 classificam os alemães e um novo 1 a 1 forçará uma prorrogação.

“O Eintracht Frankfurt vai jogar no nosso erro, tentando surpreender pois tem menos pressão na busca pelo resultado. Fizeram isso com a Inter de Milão e deixaram a Itália classificados com a vitória por 1 a 0. Não podemos cair nesta armadilha. O fundamental é sermos constantes na busca pelos gols, mas sem ficarmos expostos no setor defensivo” alertou o treinador do Chelsea, o italiano Maurizio Sarri.

O Arsenal também entra em boa situação depois de ter vencido o primeiro jogo no Emirates Stadium por 3 a 1. No Mestalla, podem perder por um gol de diferença, mas um 2 a 0 serve aos valencianos, que marcaram um gol fora de casa.

“O Valencia vai precisar tomar a iniciativa do confronto, mas não podemos esperar apenas em nosso campo, acuados, pois esta estratégia tem se mostrado bem pouco eficaz nos torneios europeus”, disse o espanhol Unai Emery, treinador do Arsenal.

Os dois classificados desta quinta-feira farão a grande decisão da Liga Europa no dia 29 de maio no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

O título, porém, não será novidade para nenhuma das equipes semifinalistas. O Valencia ganhou o torneio três vezes, em 1962, 1963 e 2004. O Arsenal foi campeão em 1970. Dez anos depois, em 1980, quem deu a volta olímpica foi o Eintracht Frankfurt. O mais recente a conquistar o troféu foi o Chelsea, em 2013.