Liga Europa: Atlético de Madri enfrenta Sporting nas quartas

O Atlético de Madri enfrentará o Sporting nas quartas de final da Liga Europa, após sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa em Nyon, na Suíça, que também definiu os duelos entre Arsenal e CSKA Moscou, RB Leipzig e Olympique de Marselha, além de Lazio e Red Bull Salzubrg.

Os primeiros jogos a estão marcados para o dia 5 de abril, enquanto os de volta serão realizados no dia 12 do mesmo mês. A final da competição será no dia 16 de maio, em Lyon, na França.

O Atlético de Madri e CSKA Moscou são as únicas equipe que já conquistaram o torneio. Os espanhóis venceram duas vezes, 2010 e 2012, enquanto os russos uma, em 2005. Lazio, Red Bull Salzburg, Sporting, Arsenal e Olympique de Marselha já foram finalistas, mas não conquistaram a taça. O RB Leipzig participa pela primeira vez do torneio.

Confira os encontros de quartas de final da Liga Europa

Jogos de ida, 5 de abril

Lazio (Itália) x Red Bull Salzburg (Áustria)

Atlético de Madri (Espanha) x Sporting (Portugal)

Arsenal (Inglaterra) x CSKA Moscou (Rússia)

RB Leipzig (Alemanha) x Olympique de Marselha (França)

Jogos de volta, 12 de abril

Red Bull Salzburg x Lazio

Sporting x Atlético de Madri

CSKA Moscou x Arsenal

Olympique de Marselha x RB Leipzig