Liga Europa: Arsenal goleia e Estrela Vermelha quebra jejum

Mesmo com a vaga na fase eliminatória já garantida, o Arsenal deu uma demonstração de sua força no encerramento da fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, ao golear o BATE Borisov por 6 a 0 no Emirates Stadium. Já o Estrela Vermelha quebrou um jejum de mais de 20 anos, após vencer o Colônia por 1 a 0, na Sérvia, e se classificar também.

O time inglês. que já tinha a condição de líder do grupo H assegurada, terminou esta fase com 13 pontos, quatro a mais que o Estrela Vermelha, que não se colocava entre os 32 melhores de uma competição continental desde a Recopa Europeia da temporada 1996/97.

Logo aos dois minutos de bola rolando em Londres, Elneny acertou a trave em ataque dos donos da casa, que abriram o placar pouco depois, aos dez. Coquelin lançou, Walcott tentou controlar e foi derrubado. Debuchy ficou com a sobra e chutou firme para fazer 1 a 0. Aos 36 minutos, Elneny puxou contra-ataque e passou para Welbeck, que foi desarmado. A bola acabou caindo no pé de Walcott, que marcou o segundo. Pouco depois, aos 42, Wilshere bateu forte e aumentou.

Os ‘Gunners’ mantiveram o ritmo no segundo tempo e chegaram ao quarto gol logo aos seis minutos. Walcott disparou pela direita e cruzou rasteiro, Polyakov tentou cortar e marcou contra. O quinto foi de Giroud, que converteu pênalti cometido por Milunovic no próprio Walcott, aos 17. O sexto foi de Elneny, aos 28, que aproveitou passe de Wilshere.

Com a derrota do BATE Borisov, o duelo entre Estrela Vermelha e Colônia no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, tornou-se confronto direto pelo segundo lugar. Os donos da casa levaram a melhor pelo placar de 1 a 0 e obtiveram a classificação histórica graças a um gol de Srnic, aos 22 minutos da etapa inicial.

Outros jogos

No grupo L, Real Sociedad e Zenit São Petersburgo já estavam classificados e se enfrentaram no estádio Anoeta, em San Sebastián, na luta pelo primeiro lugar. Willian José marcou um gol a favor da equipe basca, mas não evitou a derrota por 3 a 1. Erokhin, Ivanovic e Paredes marcaram uma vez cada para o representante russo.

Com o triunfo, o Zenit foi a 16 pontos, quatro a mais que o adversário. O Rosenberg foi o terceiro, com cinco, depois de ter empatado com o Vardar em 1 a 1 em Skopje, na Macedônia. Ytalo, ex-jogador de Atlético-PR e São Paulo, balançou a rede e ajudou o time mandante a somar seu único ponto nesta edição da Liga Europa.

Outro brasileiro que deixou sua marca foi o volante Lucas Leiva, que fez seu primeiro gol com a camisa da Lazio. No entanto, o ex-atleta de Grêmio e Liverpool não evitou a derrota para o Zulte Waregem por 3 a 2 na Bélgica.

Os italianos já tinham assegurado a ponta do grupo K e fecharam a campanha com 13 pontos, quatro a mais que o Nice, outro que entrou em campo com a vaga no mata-mata garantida e perdeu. O algoz foi o Vitesse, que fez 1 a 0 em Arnhem, na Holanda.

O Olympique de Marselha, dos brasileiros Dória e Luiz Gustavo, precisava apenas de um empate com o já classificado Red Bull Salzburg para ficar com o segundo lugar do grupo I e obteve sucesso, ficando no 0 a 0 no Velódrome. O time francês foi a oito pontos, quatro a menos que o adversário.

Vice-campeão em 2012, o Athletic Bilbao também passou de fase. O time basco precisava de um empate com o Zorya em Lviv, na Ucrânia, mas foi além e venceu por 2 a 0, com gols dos experientes Aduriz e Raúl García. A equipe basca foi a 11 pontos, cinco a mais que os donos da casa. No outro jogo da chave, o Ostersund, que já havia selado a classificação na primeira posição, empatou com o Hertha Berlim, já sem chances de passar de fase, em 1 a 1 na capital alemã.

O grupo G já tinha Steaua Bucareste e Viktoria Plzen confirmados no mata-mata, mas ainda faltava definir o líder. O representante da Romênia tinha dois pontos de vantagem na tabela, mas perdeu para o Lugano por 2 a 1 como mandante e foi ultrapassado pelo time tcheco, que derrotou o Hapoel Beer-Sheva por 2 a 0 em Israel.