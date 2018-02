Liga dos Campeões: Sevilla e United empatam na Espanha

Jogando no estádio Ramón Sánchez Pizjuán o Sevilla recebeu o Manchester United pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e empatou em 0 a 0, graças à grande atuação do goleiro De Gea. No primeiro tempo o Sevilla levou mais perigo, mas parou nas mãos do goleiro espanhol De Gea, que fez grandes defesas.

O time espanhol continuou melhor no segundo tempo, mas sem conseguir marcar. De Gea seguiu dando segurança ao time espanhol. No fim do jogo, Lukaku marcou para o United, mas teve o gol anulado por falta que o atacante belga cometeu na marcação.

A vaga será definida na cidade de Manchester, no dia 13 de abril. Qualquer empate com gols dará vaga ao time espanhol.