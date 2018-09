O Manchester City começou muito mal sua caminhada rumo ao primeiro título da Liga dos Campeões da Europa. Sem o técnico Pep Guardiola à beira do campo – o técnico espanhol cumpriu suspensão por expulsão contra o Liverpool, na última edição do torneio, e ficou nas tribunas – o time inglês perdeu em casa para o Lyon nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo F.

O clube francês marcou com o marfinense Maxwell Cornet e com o franco-argelino Nabil Fekir, aproveitando-se de falha do brasileiro Fernandinho; os ingleses diminuíram já no fim da partida, com gol do português Bernardo Silva. No outro jogo do Grupo F, Shakhtar Donetsk e Hoffenheim empataram por 2 a 2 na Ucrânia, o resultado deixou o Lyon na liderança da tabela, enquanto o City amarga a última colocação.

Na segunda rodada, em 2 de outubro, o Manchester City viaja para a Alemanha, onde enfrenta o Hoffenheim. No mesmo dia, o Lyon recebe o Shakhtar na França.

Resultados dos jogos desta quarta-feira na Liga dos Campeões:

Grupo E:

Ajax 3 x 0 AEK Atenas

Benfica 0 x 2 Bayern de Munique

Grupo F:

Shakhtar Donetsk 2 x 2 Hoffenheim

Manchester City 1 x 2 Lyon

Grupo G:

Real Madrid 3 x 0 Roma

Viktoria Plsen 2 x 2 CSKA Moscou

Grupo H:

Young Boys 0 x 3 Manchester United

Valencia 0 x 2 Juventus

(Com Estadão Conteúdo)