Liga dos Campeões: PSG perde a primeira com Neymar

Depois de perder no final de semana para o Strasbourg, no Campeonato Francês, PSG do brasileiro Neymar perdeu pela primeira vez nessa edição da Liga dos Campeões. Jogando na Alemanha, o clube foi derrotado por 3 a 1 para o Bayern de Munique, mas acabou terminando na primeira colocação do grupo, por ter vencido por 3 a 0 no jogo disputado na França.

No primeiro tempo o Bayern de Munique prometia devolver o 3 a 0 sofrido em Paris. Com sete minutos, Lewandowski recebeu na pequena área e marcou, muito perto de estar impedido. Aos 36, James Rodríguez cruzou da esquerda e Tolisso, de cabeça, ampliou. Mas no segundo tempo o PSG mostrou ter um time forte e com quatro minutos Mpabbé, de cabeça, após bola levantada por Cavani, descontou.

Mas em uma falha de marcação de Daniel Alves, que deixou Coman disparar pela esquerda, o Bayern chegou ao terceiro gol. O meia invadiu o campo e rolou para o meio da área, onde estava Tolisso, que bateu para o fundo do gol.

Outros classificados

Manchester United, Basel, Roma e Juventus também garantiram suas vagas nas oitavas de final da Liga dos Campeões com os resultados desta terça-feira.

No grupo A, o Manchester United venceu o CSKA Moscou por 2 a 1, de virada, e garantiu o primeiro lugar da chave. O Basel venceu o Benfica por 2 a 0 e garantiu-se em segundo.

No grupo C, a Roma venceu o Qarabag por 1 a 0, garantiu vaga e o primeiro lugar da chave, já que o Atlético de Madri, que foi eliminado, arrancou empate em 1 a 1 com o Chelsea na Inglaterra. Os ingleses caíram para o segundo lugar.

No grupo D, a última vaga era disputada entre Juventus e Sporting. Os italianos venceram o Olympiacos, na Grécia, por 2 a 0, enquanto os portugueses caíram com derrota de 2 a 0 para o Barcelona, na Catalunha, mesmo com os espanhóis jogando com um time misto.

VEJA COMO FOI A ÚLTIMA RODADA DE 4 GRUPOS DA LIGA DOS CAMPEÕES

GRUPO A

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Manchester United 15 6 9+ 12 2° Basel 12 6 6+ 11 3° CSKA Moscou 9 6 -2 8 4° Benifca 0 6 -13 1

Manchester United 2 x 1 CSKA Moscou

Benfica 0 x 2 Basel

GRUPO B

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° PSG 15 6 21+ 25 2° Bayern de Munique 15 6 7+ 13 3° Celtic 3 6 -13 5 4° Anderlecht 3 6 -15 2

Bayern de Munique 3 x 1 PSG

Celtic 0 x 1 Anderlecht

GRUPO C

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Roma 11 6 3+ 9 2° Chelsea 11 6 8+ 16 3° Atlético de Madri 7 6 1+ 5 4° Qarabag 2 6 -12 2

Roma 1 x 0 Qarabag

Chelsea 1 x 1 Atlético de Madri

GRUPO D

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Barcelona 14 6 8+ 9 2° Juventus 11 6 2+ 7 3° Sporting 7 6 -1 8 4° Olympiacos 1 6 -9 4

Barcelona 2 x 0 Sporting

Olympiacos 0 x 2 Juventus