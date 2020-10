Liga dos Campeões: Neymar recebe nota 3,5 e crítica de jornal por estreia

Atualizado em 21 out 2020, 15h45 - Publicado em 21 out 2020, 15h00

Por Da Redação - Atualizado em 21 out 2020, 15h45 - Publicado em 21 out 2020, 15h00

Neymar não foi poupado pela atuação apagada na derrota do Paris Saint-Germain para o Manchester United, na terça-feira, 20, em Paris. O jornal Le Parisien atribuiu nota 3,5 para o desempenho do jogador na estreia do PSG na Liga dos Campeões da Europa citando um primeiro tempo apagado e, principalmente, pelo excesso de jogadas individuais, que teriam prejudicado a equipe.

“Neymar complicou a sua vida durante a primeiro tempo da partida com escolhas e jogadas de aproximação questionáveis. Uma pena, porque quando joga de forma simples é que o jogo Paris [Saint-Germain] é iluminado”, cita um trecho da análise.

O atacante brasileiro começou como titular, formando trio ofensivo ao lado do francês Mbappé e do argentino Di Maria, que também receberam notas baixas: 4 e 3, respectivamente. No caso de Di Maria, a nota é associada ao longo tempo em recuperação de lesão já que não atuava desde 27 de setembro.

Além de Neymar, estiveram em campo outros brasileiros como Rafinha Alcântara, pelo PSG, além de Alex Telles e Fred, pelo United – todos com atuações de pouco destaque. Somente o goleiro costarriquenho Keylor Navas recebeu nota alta, 7. A publicação diz que que Navas realizou pelo menos três defesas difíceis e não teve culpa nos gols sofridos.

O Paris Saint-Germain volta a jogar pela Liga dos Campeões no próximo dia 28, contra o Istanbul Basaksehir, fora de casa. A equipe turca também perdeu na primeira rodada, derrota por 1 a 0 para o Red Bull Leipzig, na Alemanha.