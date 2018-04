Liga dos Campeões: Liverpool volta à semifinal após dez anos

Com vantagem por ter vencido em Anfield por 3 a 0, o Liverpool, cinco vezes campeão da Europa, se classificou – após dez anos ausente – às semifinais da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, no Etihad Stadium e sob pressão, passou pelo Manchester City por 2 a 1, com gols do egípcio Salah e do brasileiro Roberto Firmino.

No primeiro tempo, precisando do resultado, o City teve 67% da posse de bola e as melhores chances de marcar. Aos dois minutos, após pressão na saída de bola do Liverpool, Sterling recebeu livre na direita e passou para o meio da área. Gabriel Jesus, também sozinho, bateu rasteiro no canto esquerdo de Karius.

No intervalo, Guardiola discutiu com a arbitragem e foi expulso. O Liverpool voltou mais ofensivo e Salah empatou o jogo aos 11. Aos 32, Roberto Firmino apertou a marcação, recuperou a bola e bateu no canto de Ederson, virando o placar.

A última vez que o Liverpool esteve na semifinal da Champions League foi em 2007/2008, quando foi eliminado pelo Chelsea. O adversário deste ano será conhecido após sorteio na sexta-feira, em Nyon, na sede da Uefa.