Liga dos Campeões: Liverpool terá Firmino na final contra Tottenham

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta terça-feira, 28, o retorno de Roberto Firmino ao time titular do Liverpool para a final da Liga dos Campeões, contra o Tottenham, no sábado, em Madri. O meia-atacante desfalcou o time inglês nos últimos jogos, com uma contusão muscular na virilha.

“Bobby treinou, esteve nos treinos da semana passada e parecia bem. Tudo deu certo. Ele voltará aos treinos de amanhã em diante”, disse o treinador.

Firmino não defende o Liverpool desde o dia 1º de maio, quando jogou poucos minutos na partida de ida da semifinal, contra o Barcelona – derrota dos ingleses por 3 a 0, no Camp Nou. Na sequência, perdeu três jogos: a volta contra o time espanhol e contra Newcastle e Wolverhampton, pelas duas últimas rodada do Campeonato Inglês.

Em processo de recuperação desde então, o brasileiro voltou aos trabalhos na semana passada, no período de treinos do Liverpool em Marbella, na Espanha. E, segundo Klopp, o jogador deve ter boas condições de jogo até o sábado.

A condição física de Firmino interessa também ao técnico Tite, que o convocou para a Copa América, a partir de 14 de junho. O atacante será um dos últimos a se apresentar, assim como o goleiro Alisson, seu companheiro no Liverpool.

Ainda nesta terça, o treinador confirmou que o meia Naby Keita, que sofreu uma lesão muscular mais grave, só voltará ao time na próxima temporada.