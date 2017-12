Liga dos Campeões: Liverpool, Sevilla, Shakhtar e Porto avançam

Foram definidos nesta quarta-feira os últimos classificados para as oitavas de fina da Liga dos Campeões. Em uma rodada repleta de gols brasileiros, Liverpool (Ing), Sevilla (Esp), Shakhtar Donetsk (Ucr) e Porto (Por) asseguraram as vagas que restavam para a fase de mata-mata do torneio europeu.

A vitória mais expressiva foi do Liverpool, que massacrou o Spartak Moscou por 7 a 0, com direito a quatro gols de jogadores brasileiros. O destaque foi o meia Philippe Coutinho, que marcou três vezes, enquanto o atacante Roberto Firmino marcou um. Com a goleada, além de eliminar o time russo, que irá para a Liga Europa, os ingleses asseguraram o primeiro lugar no Grupo E, com 12 pontos. A segunda posição ficou com o Sevilla, que empatou em 1 a 1 com o Maribor, da Eslovênia, e avançou com 9 pontos. O gol do time espanhol foi marcado pelo meia brasileiro Paulo Henrique Ganso.

Em Donetsk, o Shakhtar surpreendeu o Manchester City por 2 a 1 e ficou com a segunda posição do Grupo F. Um dos gols do time ucraniano foi marcado pelo atacante brasileiro Bernard. O Napoli (Ita), derrotado pelo Feyenoord (Hol) por 2 a 1, terminou em terceiro na chave e também disputará a Liga Europa.

Em Portugal, no Estádio do Dragão, o Porto assegurou com uma goleada a segunda vaga do Grupo G, após bater o Monaco por 5 a 2. O lateral esquerdo Alex Telles marcou um dos gols da equipe portuguesa, que terminou a fase de grupos com 10 pontos, quatro a menos do que o líder da chave, o Besiktas, da Turquia.

A rodada desta quarta-feira também definiu a posição final do Grupo H, que terminou com o Tottenham (Ing) na primeira posição, após a vitória de 3 a 0 sobre o Apoel. O Real Madrid (Esp) ficou em segundo no grupo, mesmo derrotando o Borussia Dortmund (Ale) por 3 a 2.

VEJA COMO FOI A ÚLTIMA RODADA DOS ÚLTIMOS 4 GRUPOS DA LIGA DOS CAMPEÕES

GRUPO E

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Liverpool 12 6 17 23 2° Sevilla 9 6 0 12 3° Spartak Moscou 6 6 -4 9 4° Maribor 3 6 -13 3

Liverpool 7 x 0 Spartak Moscou

Maribor 1 x 1 Sevilla

GRUPO F

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Manchester City 15 6 9 14 2° Shakhtar Donetsk 12 6 0 9 3° Napoli 6 6 0 11 4° Feyenoord 3 6 -9 5

Shakhtar Donetsk 2 x 1 Manchester City

Feyenoord 2 x 1 Napoli

GRUPO G

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Besiktas 14 6 6 11 2° Porto 10 6 5 15 3° RB Leipzig 7 6 -1 10 4° Monaco 2 6 -10 6

RB Leipzig 1 x 2 Besiktas

Porto 5 x 2 Monaco

GRUPO H

Pos. Clube Pontos Jogos Saldo de gols Gols pró 1° Tottenham 16 6 11 15 2° Real Madrid 13 6 10 17 3° Borussia Dortmund 2 6 -6 7 4° APOEL 2 6 -15 2

Tottenham 3 x 0 APOEL

Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund

Classificados às oitavas de final