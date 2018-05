Liga dos Campeões: Istambul sediará final em 2020

Palco da vitória do Liverpool sobre o Milan em 2005, o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, voltará a sediar a final da Liga dos Campeões em 2020. A decisão do Comitê Executivo da Uefa aconteceu nesta quinta-feira, em Kiev, onde será realizada a decisão deste ano.

O Atatürk competia com o Estádio da Luz, em Lisboa, mas o comitê da Uefa optou por Istambul para suceder Madri, que em 1º de junho do ano que vem sediará a final do principal torneio interclubes do Velho Continente, no estádio Wanda Metropolitano.

Sedes da Liga Europa e Eurocopa também são definidas

A decisão da Liga Europa em 2020 será na Arena Gdansk, na Polônia. O local competia com o Estádio do Dragão, no Porto, que será palco da final da Supercopa, partida entre os campeões da Champions e da Liga Europa, em 2020.

Também foram definidas as sedes da Eurocopa de 2020, que acontecerá de 12 a 24 de junho, com partida de abertura no Estádio Olímpico de Roma. As oitavas de final serão entre 27 e 30 de junho em Amsterdã, Bilbao, Bucareste, Budapeste, Copenhague, Dublin, Glasgow e Londres.

As quartas de final serão realizadas em 3 de julho, em São Petersburgo e Munique, e no dia seguinte, em Baku e Roma. As semifinais estão marcadas para 7 e 8 de julho em Londres, cidade que será sede também da decisão, no dia 12.

Como já havia sido definido no ano passado, o grupo A será jogado em Roma e Baku, e o grupo B terá jogos em São Petersburgo e Copenhague. O grupo C terá Amsterdã e Bucareste como sedes, enquanto o D será disputado em Londres e Glasgow. Os jogos do grupo E serão realizados em Bilbao e Dublin, e os do F em Munique e Budapeste.