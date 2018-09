Liga dos Campeões: Firmino decide no fim e Liverpool bate o PSG

O Liverpool venceu o Paris Saint Germain por 3 a 2 nesta terça-feira, no Estádio Anfield, na Inglaterra, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões. Recuperado de lesão no olho, o atacante brasileiro Roberto Firmino marcou o gol da vitória, em bela jogada individual, aos 46 minutos do segundo tempo.

Os ingleses Daniel Sturridge e James Milner colocaram o Liverpool na frente, mas o lateral belga Thomas Meunier e o atacante francês Kylian Mbappé empataram para o Paris Saint Germain até Firmino definir a vitória para time inglês. O atacante brasileiro Neymar teve atuação discreta.

O Liverpool ocupa a primeira colocação do Grupo C, com três pontos, à frente de Napoli e Estrela Vermelha, que empataram em 0 a 0 na Sérvia. Na segunda rodada, o Liverpool a equipe italiana em Nápoles enquanto o Paris Saint Germain receberá a equipe sérvia.

Todos os resultados desta terça-feira:

Club Brugge 0 x 1 Borussia Dortmund

Monaco 1 x 2 Atlético de Madri

Inter de Milão 2 x 1 Tottenham

Barcelona 4 x 0 PSV

Liverpool 3 x 2 PSG

Estrela Vermelha 0 x 0 Napoli

Schalke 1 x 1 Porto

Galatasaray 3 x 0 Lokomotiv