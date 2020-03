Liga dos Campeões e Campeonato Inglês são suspensos por coronavírus

Três dos grandes campeonatos europeus que ainda não haviam anunciado paralisação devido à pandemia de coronavírus o fizeram na manhã desta sexta-feira 13. Primeiro, a Uefa anunciou o adiamento dos jogos que restam das oitavas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que estavam previstos para a próxima semana. Pouco depois, o Campeonato Inglês foi suspenso até o dia 4 de abril.

Com isso, as partidas entre Bayern de Munique e Chelsea, Barcelona e Napoli, Manchester City e Real Madrid e Juventus e Lyon, pela principal competição continental, ficam suspensas por tempo indeterminado. Os times já classificados para as quartas de final da Champions League são PSG, RB Leipzig, Atlético de Madri e Atalanta.

A Premier League havia surpreendido na quinta-feira 12 ao informar que seus próximos jogos estão normalmente mantidos e com a presença de torcedores nos estádios. Minutos depois, o Arsenal informou que o técnico Mikel Arteta contraiu a doença e a liga inglesa teve que convocar uma reunião de emergência para, então, optar pela paralisação.

Antes de saber da infecção de Arteta, a Premier League tomou a medida de manter os jogos depois de um pronunciamento do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Ele disse que apesar do número crescente de casos na ilha (quase 600 infectados e dez mortes), as escolas devem permanecer abertas, eventos esportivos devem ser realizados e que apenas pessoas com sintomas devem se isolar voluntariamente por sete dias.

Continua após a publicidade

Nos últimos dias, diversos jogos no continente foram adiados ou realizados com portões fechados. Agora, o Campeonato Alemão é o único dos considerados grandes da Europa a manter seus jogos – a Bundesliga já sinalizou, no entanto, que deverá suspender suas partidas a partir da próxima segunda-feira.