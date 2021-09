Liga dos Campeões é aberta com Barça x Bayern e Cristiano em busca do hexa

Vai começar nesta terça-feira, 14, a estrelada temporada da Liga dos Campeões da Europa, o principal torneio de clubes do mundo, que nesta edição 2021/2022 tem um atrativo e tanto: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi de casa nova. O craque português já reestreou com gols pelo Manchester United e nesta tarde inicia sua campanha pelo sexto título europeu (venceu um pelo time inglês, em 2008, e quatro pelo real Madrid). O adversário será o Young Boys, da Suíça, às 13h45 (horário de Brasília), em Berna.

Guia PLACAR da Champions já está disponível; saiba como assinar

Outra grande atração da rodada inaugural será o reencontro entre Barcelona e Bayern de Munique, às 16h, pouco mais de um ano depois da impiedosa goleada por 8 a 2 dos alemães, na semifinal da edição de 2020, em Lisboa. O brasileiro Philippe Coutinho, autor de dois gols na ocasião, agora está de volta ao lado catalão e, recuperado de lesão, deve ganhar minutos do técnico Ronaldo Koeman. O jogo é válido pelo grupo E, que tem ainda Dínamo de Kiev e Benfica, que jogam na Ucrânia.

O atual campeão Chelsea também entra em campo, diante do Zenit, em Londres. Pelo mesmo grupo H, a Juventus visita o Malmo, na Suécia. A 67ª edição da Liga dos Campeões vai até o dia 28 de maio de 2022, com final marcada para São Petersburgo, na Rússia.

A rodada inaugural marcará a estreia do SBT como detentora dos direitos de TV aberta, com Barcelona x Bayern. TNT, na TV fechada, e HBO Max, no pay-per-views, são as outras opções. Confira, abaixo, os jogos e como assisti-los:

Continua após a publicidade

Terça-feira, 14/09



13h45

Young Boys x Manchester United – HBO Max e TNT

Sevilla x RB Salzburg – HBO Max e Space

16h

Barcelona x Bayern – SBT, HBO Max e TNT

Chelsea x Zenit – HBO Max e Space

Malmö x Juventus HBO Max

Villarreal x Atalanta – 16h – HBO Max;

Dínamo de Kiev x Benfica – HBO Max;

Lille x Wolfsburg – HBO Max;