Liga dos Campeões: como e onde assistir a Atlético de Madri x Juventus

As oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa têm sequência nesta quarta-feira, 20, com um dos duelos mais badalados desta fase, entre Atlético de Madri e Juventus, no estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhola, a partir das 17h (de Brasília). O jogo não terá transmissão da televisão, mas estará disponível no aplicativo Esporte Interativo Plus e na página do Facebook do Esporte Interativo.

A principal atração da partida será o retorno de Cristiano Ronaldo à cidade onde brilhou por nove anos pelo Real Madrid. Do lado do Atlético, que sonha em chegar à decisão em casa – a final será justamente no Wanda, em 1º de junho – destaque para o francês Antoine Griezmann.

A outra partida desta quarta, também às 17h (de Brasília) será entre Schalke 04 e Manchester City, na Alemanha. Além de passar no Esporte Interativo Plus e na página do Facebook do Esporte Interativo, a partida será transmitida pelo canal de TV por assinatura TNT.