Liga dos Campeões: Com gol brasileiro, Shakhtar supera Roma

O Shakhtar Donetsk venceu a Roma por 2 a 1, no estádio Metalist, na Ucrânia, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em partida com sete brasileiros em campo. Bernard, Fred, Ismaily e Taison defenderam o clube ucraniano, enquanto o goleiro Alisson, Bruno Peres e Gerson defenderam o clube italiano.

A Roma abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Under, que recebeu passe de Dzeko na área e tocou na saída do goleiro. No começo da segunda etapa, o Shakhtar empatou com Facundo Ferreyra, que recebeu um lançamento do campo de defesa de Rakitsky, driblou um marcador e bateu no canto de Alisson.

Veja o minuto a minuto de Shakhtar Donetsk e Roma

O brasileiro Fred fez o gol da virada do time ucraniano com 26 minutos, em cobrança de falta perfeita, fora do alcance para o goleiro Alisson. Ao final do jogo, Taison, do Shakhtar, se envolveu em confusão com Perotti, da Roma, e deu uma cotovelada no adversário, mas recebeu somente um cartão amarelo. Após o lance, o time ucraniano teve claríssima chance de marcar o terceiro gol com Facundo Ferreyra, mas os brasileiros Bruno Peres e Alisson, salvaram o time italiano.

A partida decisiva acontece no dia 13 de março, no estádio Olímpico, em Roma. O time italiano precisa de uma vitória de 1 a 0 para ficar com a vaga, enquanto o time ucraniano joga pelo empate.