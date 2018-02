Liga dos Campeões: Chelsea e Barcelona empatam em Londres

Na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Barcelona, o empate por 1 a 1 representou o equilíbrio que foi a partida durante todo os 90 minutos. Porém, foi em uma falha do dinamarquês Christensen que o time espanhol chegou ao empate.

O primeiro tempo teve certo equilíbrio, mas jogando em casa, o Chelsea foi um pouco superior. O brasileiros Willian, com dois chutes na trave, um de cada lado, fez as jogadas mais perigosas de toda a primeira etapa.

No segundo tempo, a sorte de Willian mudou. Aos 17, Hazard rolou para trás da direita e o brasileiro, da meia lua, após driblar um adversário, bateu no canto rasteiro esquerdo de Ter Stegen, que nada pôde fazer.

Aos 29 o time inglês saiu jogando errado, com Christensen tentando cruzar uma bola no campo de defesa, o atento Iniesta tomou a bola e rolou para Lionel Messi, que sem marcação só deslocou Courtois para empatar o jogo.

A decisão da vaga acontece no dia 14 de março, no Camp Nou, em Barcelona. Empate sem gols classifica o Barcelona. O Chelsea joga por uma vitória ou empate por no mínimo dois gols.