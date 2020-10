Liga dos Campeões: Bayern vence no fim e amplia série invicta na Rússia

Atualizado em 27 out 2020, 19h04 - Publicado em 27 out 2020, 17h49

O Bayern de Munique segue ampliando a sua hegemonia na Europa. Nesta terça-feira, 27, o time alemão venceu o Lokomotiv Moscou por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões, na RDZ Arena, em Moscou. Este foi o 13º triunfo consecutivo da equipe, já contabilizando as 11 vitórias na campanha do título na última temporada.

Os gols da partida foram marcados pelos meio-campistas Goretzka, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Kimmich, aos 33 da etapa final, após a equipe quase sofrer a virada. Minutos antes, aos 23, Miranchuk havia empatado para os russos que ainda desperdiçaram uma sequência de grandes oportunidades.

No jogo, os alemães dominaram em posse de bola, 65% e tiveram quase o dobro de passes trocados pelo adversário, 605 a 331. Em 19 tentativas a gol, o Bayern acertou somente quatro vezes, de acordo com estatísticas do Sofascore. O número de grandes oportunidades ficou em quatro para cada uma das equipes.

O jogo ainda contou com a interferência do VAR, que anulou a marcação de um pênalti sobre o polonês Robert Lewandowski. Com a vitória, o Bayern alcançou os seis pontos e a liderança isolada no Grupo A, que ainda conta com Red Bull Salzburg e Atlético de Madrid.

Na outra partida que abriu a segunda rodada da competição europeia, o Shakhtar Donetsk só empatou por 0 a 0 com a Inter de Milão, jogando em casa, após vencer na estreia o Real Madrid por 3 a 2, em Madri, na última semana. A equipe ucraniana lidera o Grupo B.

Veja os resultados dos jogos desta terça-feira:

14h55 – Lokomotiv Moscou 1×2 Bayern de Munique

14h55 – Shakhtar Donetsk 0x0 Inter de Milão

17h – Olympique de Marseille 0x3 Manchester City

17h – Liverpool 2×0 Midtjylland

17h – Borussia Mönchengladbach 2×2 Real Madrid

17h – Atlético de Madrid 3×2 Red Bull Salzburg

17h – Porto 2×0 Olympiacos

17h – Atalanta 2×2 Ajax

