Liga dos Campeões: Bayern goleia Besiktas na Alemanha

Invicto na primeira fase, o Besiktas não suportou a pressão de jogar quase 90 minutos com um jogador a mais e perdeu a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique por 5 a 0.

Logo no começo do jogo, o time turco foi prejudicado pela expulsão do zagueiro croata Vida logo aos 16 minutos de jogo. O jogador era o último homem do Besiktas na marcação e derrubou Lewandowski com um carrinho, evitando um gol do time alemão. Com um jogador a mais, o Bayern marcou apenas aos 43 do primeiro tempo. Coman cruzou da esquerda, a bola bateu e Alaba e sobrou para Thomas Müller, que da pequena área marcou.

Veja o minuto a minuto do jogo entre Bayern de Munique e Besiktas

Com oito minutos do segundo tempo, Lewandowski levou a bola até a linha de fundo pela direita e cruzou para trás. Coman chegou finalizando e marcou o segundo do Bayern. Aos 21, novamente atacando pela direita, Kimmich cruzou para área e Müller completou na pequena área. Com 34 minutos o resultado virou goleada. O zagueiro Hummels arriscou chute de fora da área, o goleiro Fabrício deu rebote e Lewandoski, sozinho, empurrou.

Aos 43, Thomas Müller recebeu na área e bateu cruzado. Lewandowski chegou de trás e completou a goleada. A partida de volta acontece dia 14, na Arena Besiktas, em Istambul. O Bayern pode até perder por três gols de diferença para levar a vaga.