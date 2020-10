Liga dos Campeões: Barcelona vence Juventus e esfria crise política

Atualizado em 28 out 2020, 19h31 - Publicado em 28 out 2020, 19h23

Por Da Redação - Atualizado em 28 out 2020, 19h31 - Publicado em 28 out 2020, 19h23

Ainda sem o aguardado reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, adiado devido ao teste positivo do português para Covid-19, o Barcelona venceu nesta quarta-feira, 28, a Juventus por 2 a 0, no Juventus Stadium, em Turim, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo espanhol chega em meio a uma das maiores crises políticas vividas pelo clube, que levou à renúncia do presidente José Maria Bartomeu, oficializada na tarde da última terça-feira, 27, após reunião extraordinária. Além disso, o Barcelona também se recupera após derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, maior rival, em jogo pelo Campeonato Espanhol.

O gols da partida foram marcados pelo francês Ousmane Dembélé, aos 15 minutos do primeiro tempo, e por Messi, em cobrança de pênalti, já nos acréscimos da etapa final. O argentino, curiosamente, foi um dos principais fatores para a pressão sobre Bartomeu, a quem dirigiu críticas públicas e divergiu sobre o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros (4,7 bilhões de reais pela cotação atual). O atacante espanhol Álvaro Morata ainda teve três gols anulados no confronto por interferência do VAR.

Com o resultado, os espanhóis agora lideram o grupo G com seis pontos, seguidos pelos próprios italianos, que têm três. Dinamo de Kiev e Ferencváros estão empatados com um ponto cada.

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira:

14h55 – Krasnodar 0 x 4 Chelsea

14h55 – Istanbul Basaksehir 0 x 2 Paris Saint-Germain

17h – Ferencváros 2 x 2 Dinamo de Kiev

17h – Juventus 0 x 2 Barcelona

17h – Club Brugge 1 x 1 Lazio

17h – Manchester United 5 x 0 Red Bull Leipzig

17h – Borussia Dortmund 2 x 0 Zenit

17h – Sevilla 1 x 0 Rennes