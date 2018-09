O Barcelona iniciou bem esta edição da Liga dos Campeões da Europa ao golear o PSV Eindhoven, da Holanda, por 4 a 0, no Camp Nou, na tarde desta terça-feira. Mais uma vez, Lionel Messi foi o grande destaque do jogo, com três gols. O francês Ousmane Dembele marcou o outro gol da goleada.

Apesar do placar, o PSV fez uma boa partida e chegou a levar perigo ao Barcelona. O clube catalão, no entanto, contou com mais uma atuação inspirada de Messi, que marcou o primeiro em uma cobrança de falta magistral, aos 32 minutos do primeiro tempo.

O segundo saiu após boa jogada do brasileiro Philippe Coutinho, que passou para Dembelé se livrar da marcação com estilo e finalizar para as redes. Abalado, o PSV levou o terceiro em bela trama: Rakitic deu toque de primeira para Messi, que emendou sem chances de defesa para o goleiro do time holandês.

Logo em seguida, o Barcelona ficou com um homem a menos, com a expulsão do zagueiro Samuel Umtiti, por falta que lhe rendeu o segundo cartão amarelo. Mesmo assim, o time catalão ampliou o marcador, aos 42, quando o brasileiro Arthur, que entrou na vaga de Dembélé, passou para Suárez, que serviu Messi. O destaque da partida bateu bem, de pé direito, e fechou a goleada.

Inter volta à Champions com virada no fim

O Barcelona ocupa a liderança do Grupo B ao lado da Inter de Milão que bateu o Tottenham por 2 a 1, no San Siro. Christian Eriksen marcou primeiro para a equipe inglesa, mas os anfitriões, que retornaram a Champions League depois de seis anos, conseguiram a virada com um belo gol de Mauro Icardi e um gol de cabeça do uruguaio Matías Vecino, nos minutos finais.

(Com Agência EFE)