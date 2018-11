Liga das Nações: Quem se classificou à semifinal e quem foi rebaixado

A primeira fase da Liga das Nações terminou nesta terça-feira (20) e definiu os semifinalistas da primeira divisão, os clubes que conseguiram acesso nas divisões inferiores e quem foi rebaixado. O sorteio para definir os duelos de semifinal da primeira divisão acontece dia 3 de dezembro, em Dublin, na Irlanda.

A colocação dos times na competição também definiu como serão os grupos do sorteio das chaves para as eliminatórias da Eurocopa. Com o empate entre Polônia e Portugal nesta terça, a Alemanha não será cabeça-de-chave. Veja abaixo o que aconteceu em cada divisão.

Liga A – Primeira divisão

Classificados às semifinais: Holanda, Inglaterra, Portugal e Suíça

Rebaixados para jogar a Liga B em 2020/21: Alemanha, Croácia, Islândia e Polônia

Liga B – Segunda divisão

Conseguiram acesso à Liga A em 2020/21: Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Suécia e Ucrânia

Rebaixados para jogar a Liga C em 2020/21: Eslováquia, Irlanda, Irlanda do Norte e Turquia

Liga C – Terceira divisão

Conseguiram acesso à Liga B em 2020/21: Escócia, Finlândia, Noruega e Sérvia

Rebaixados para jogar a Liga D em 2020/21: Chipre, Eslovênia, Estônia e Lituânia

Liga D – Quarta divisão

Conseguiram acesso à Liga C em 2020/21: Bielorrússia, Geórgia, Kosovo e Macedônia

Como ficaram divididos os grupos para o sorteio das chaves nas eliminatórias para a Eurocopa 2020 – Serão dez chaves

Grupo 1 (cabeças-de-chave) – 1° a 10° colocados na Liga das Nações da primeira divisão

Bélgica, Croácia, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Holanda, Polônia, Portugal e Suíça

Grupo 2 – 11° e 12° colocados na Liga das Nações da primeira divisão; 1° a 8° colocados na Liga das Nações da segunda divisão

Alemanha, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Islândia, País de Gales, República Checa, Rússia, Suécia e Ucrânia

Grupo 3 – 9° a 12° colocados na Liga das Nações da segunda divisão; 1° a 6° colocados na Liga das Nações da terceira divisão

Bulgária, Escócia, Eslováquia, Irlanda, Irlanda do Norte, Israel, Finlândia, Noruega, Sérvia e Turquia

Grupo 4 – 7° a 15° colocados na Liga das Nações da terceira divisão; 1° colocado na Liga das Nações da quarta divisão

Albânia, Chipre, Eslovênia, Estônia, Geórgia, Grécia, Hungria, Lituânia, Montenegro e Romênia

Grupo 5 – 2° a 11° colocados na Liga das Nações da quarta divisão

Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Gibraltar, Ilhas Faroe, Kosovo, Luxemburgo, Macedônia e Moldávia

Grupo 6 – 12° a 16° colocados na Liga das Nações da quarta divisão

Andorra, Letônia, Liechtenstein, Malta e San Marino