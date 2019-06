Liga das Nações: Holanda vence na prorrogação e enfrenta Portugal na final

A Holanda venceu a Inglaterra por 3 a 1 nesta quinta-feira, 6, em Portugal, pela semifinal da Liga das Nações. O time holandês precisou de prorrogação para conseguir a virada e chegar à final, marcada para o próximo domingo, no estádio do Dragão, em Porto, contra a seleção portuguesa.

A seleção holandesa teve o domínio da partida, mas saiu atrás no placar depois de pênalti cometido pelo zagueiro Matthijs De Ligt e convertido pelo atacante Marcus Rashford. No segundo tempo, a Holanda pressionou ainda mais e conseguiu o empate com De Ligt, de cabeça. As equipes só saíram do empate da prorrogação, quando os holandeses contaram com gol contra do lateral Kyle Walker. Ainda houve tempo para o atacante Quincy Promes fechar o placar em 3 a 1.

A Holanda enfrentará a seleção portuguesa – que derrotou a Suíça com três gols de Cristiano Ronaldo – na final, no próximo domingo, a partir das 15h45 (de Brasília), no Dragão. Mais cedo, às 10h, a Inglaterra jogará contra a Suíça na disputa pelo terceiro lugar, na cidade de Guimarães.