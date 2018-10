Liga das Nações: Griezmann decide em virada da França sobre a Alemanha

A França venceu a Alemanha nesta terça-feira, por 2 a 1, em Paris, pela terceira rodada do grupo 1 da Liga das Nações da Uefa. Os alemães saíram na frente com gol do meia Toni Kroos, do Real Madrid, mas Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, marcou duas vezes e decidiu o jogo para a seleção francesa.

A vitória isolou os campeões mundiais na liderança do grupo, com sete pontos. Em segundo e com um jogo a menos, a Holanda soma três pontos. A Alemanha é a última seleção do grupo, com somente um ponto em três partidas disputadas.

A última rodada começa apenas no dia 16 de novembro, quando a Holanda recebe a França em Roterdã. A seleção alemã encerra sua participação na fase de grupos no dia 19 de novembro, contra os holandeses, em Gelsenkirchen, na Alemanha.