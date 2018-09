Liga das Nações começa com jogo entre últimos dois campeões mundiais

Novo torneio criado pela Uefa para substituir os amistosos em Datas Fifa, a Liga das Nações começa nesta quinta-feira (6) com o jogo entre os últimos dois campeões mundiais. França e Alemanha se enfrentam em Munique, às 15h45 (de Brasília), pelo grupo 1 da primeira divisão.

Após a decepção na Copa do Mundo de 2018, com eliminação na primeira fase, a Alemanha, campeã de 2014, foi convocada com algumas novidades. Khedira, Özil e Mario Gómez são alguns dos que não fazem mais parte do time, que manteve Neuer, Hummels, Boateng, Kroos, Reus e Müller. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Süle, Ginter, Brandt, Goretzka e Petersen são parte da renovação promovida por Joachim Löw nos últimos anos.

A França, atual campeã Mundial, vem com quase todos os jogadores do time campeão na Rússia, há dois meses. Varane, Mbappé e Griezmann, destaques do time no torneio, estarão no jogo desta quinta-feira. A única mudança entre os convocados com relação à Copa é a ausência do goleiro Mandanda e presença de Costil.

A Liga das Nações 2018/2019 será disputada por todas as seleções da Uefa (Europa) e é dividida em quatro divisões, de acordo com o ranking da entidade. São 12 equipes na primeira e segunda divisão, 15 na terceira e 16 na quarta. Quatro equipes da primeira, segunda e terceira divisão são rebaixados, enquanto quatro da segunda, terceira e quarta são promovidos para a edição 2020/2021.

Em março de 2020, as quatro melhores seleções de cada divisão, não-classificadas para a Eurocopa por meio das Eliminatórias, disputarão um playoff que dará quatro vagas para o torneio, uma por divisão.