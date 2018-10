Líder, Palmeiras vence e afasta o Grêmio da briga pelo título brasileiro

O Palmeiras venceu mais um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e se manteve com boa vantagem no primeiro lugar da tabela de classificação. O time treinado por Luiz Felipe Scolari derrotou o Grêmio por 2 a 0, neste domingo (14), no estádio do Pacaembu, e alcançou os 59 pontos.

Os dois gols do Palmeiras foram marcados pelo atacante Deyverson. O primeiro foi anotado por ele aos sete minutos da etapa inicial, após o jogador completar cruzamento feito por Dudu. Já o segundo saiu depois de Deyverson ganhar disputa com o zagueiro Bressan e chutar na saída do goleiro Paulo Victor.

Uma vitória era importante porque o Grêmio é um dos times que postulam o título brasileiro neste ano. Com a derrota, a equipe gaúcha ficou estacionada com 51 pontos, na quinta colocação e a oito de distância do Palmeiras.

A vantagem do clube alviverde para o Internacional, vice-líder do campeonato, é de três pontos. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Colorado venceu o São Paulo de virada, por 3 a 1, e chegou a 56 pontos.

O São Paulo abriu o placar logo no início do jogo, com Liziero, mas não suportou a pressão dos donos da casa e sofreu gols de Leandro Damião (duas vezes) e Nico López.

O time comandado por Diego Aguirre liderou o torneio por um longo período, mas as derrotas para Palmeiras – na rodada passada – e Inter também o afastaram da ponta da tabela. Agora, a equipe está em quarto, com 52 pontos.

Confira os próximos jogos dos times que brigam pelo título brasileiro:

20/10, sábado

América-MG x Grêmio

São Paulo x Atlético-PR

21/10, domingo

Palmeiras x Ceará

Paraná x Flamengo

22/10, segunda-feira

Internacional x Santos