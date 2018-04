Libertadores: Vasco visita o Racing; saiba como assistir

O Vasco da Gama busca a primeira vitória na fase de grupos da Libertadores contra o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. A partida terá apenas transmissão da televisão fechada pelo Canal Fox Sports 2.

Após perder na estreia para a Universidad de Chile e empatar com o Cruzeiro, o time brasileiro é apenas terceiro colocação no grupo 5, que tem os argentinos na liderança, com quatro pontos.

O lateral-direito Rafael Galhardo será substituído por Yago Pikachu na lateral direita e o volante Bruno Silva entra no meio de campo da equipe. No ataque, o argentino Andrés Ríos fica com a vaga do equatoriano Riascos. Paulinho, jovem revelação do ataque, é desfalque até agosto por lesão no braço esquerdo.