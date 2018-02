Com grande vantagem, Vasco busca vaga na fase de grupos

Com grande vantagem conquistada com a vitória por 4 a 0 no Rio de Janeiro, o Vasco decide nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Jorge Wilstermann. O jogo acontece na altitude de Sucre, na Bolívia.

O Vasco surpreendeu nas três primeiras partidas que fez no torneio, com vitórias convincentes após um começo de ano conturbado, com a saída de jogadores importantes, como Matheus Vital e Nenê, e a confusa eleição de presidente do clube.

Na segunda fase da pré-Libertadores, passou pelo chileno Universidad de Concepción com vitória de 4 a 0 no Chile e de 2 a 0 no Rio de Janeiro. Nesta terceira fase, está com vantagem de 4 a 0 sobre o Jorge Wilstermaan, ficando muito próximo de se juntar a Cruzeiro, Universidad de Chile e Racing no Grupo 5 da Libertadores.

A vaga será decidida a 2.800 metros de altitude de Sucre, pois o estádio do Jorge Wilstermann em Cochabamba está em reforma para os Jogos Sul-americanos. Preocupado com os efeitos do ar rarefeito, o Vasco optou por realizar a fase final de preparação para o jogo em Santa Cruz de la Sierra, só chegando ao local do duelo nesta quarta-feira.