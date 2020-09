Libertadores terá pay-per-view; saiba onde assistir cada jogo da rodada

A Copa Libertadores da América será retomada nesta terça-feira, 15, após seis meses de paralisação, em casas novas. O rompimento de contrato da Conmebol com a Globo provocou mudanças nos direitos de transmissão. O SBT comprou os direitos para a TV aberta e estreará na competição na quarta-feira, 16, com jogos de Palmeiras e Grêmio. Na TV fechada, a confederação sul-americana anunciou uma novidade: a criação de um novo canal, a Conmebol TV, que exibirá os jogos que antes pertenciam ao SporTV, a príncipio com sinal aberto e a partir da próxima rodada no sistema pay-per-view, nas operadoras Claro e Sky.

A Conmebol TV terá produção realizada em parceria com o BandSports, em acordo válido para as próximas três temporadas da Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Recopa. Nesta noite, na Sky, os jogos passam nos canais 211, 212, 611 e 612, e na Claro/Claro nos canais 711, 712, 712 e 714. A partir da próxima rodada, os jogos serão transmitidos via PPV, com uma parcela mensal de 39,90 reais. O principal torneio da América ainda é transmitido pelo Fox Sports e pelo canal da Conmebol no Facebook. Saiba onde assistir cada jogo da rodada:

Terça-feira, 15/9

19h15 – Jorge Wilstermann (BOL) x Athletico-PR (BRA) – Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

Continua após a publicidade

19h15 – Colo Colo (CHI) x Peñarol (URU) – Fox Sports

21h30 – Binacional (PER) x LDU (EQU) – Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

21h30 – Santos (BRA) x Olímpia (PAR) – Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

Quarta-feira, 16/9

Continua após a publicidade

19h15 – Mérida (VEN) x Alianza Lima (PER) – Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

19h15 – Internacional (BRA) x América de Cali (COL) – Fox Sports

21h30 – Universidad Católica (CHI) x Grêmio (BRA) – SBT e Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

21h30 – Independiente Medellín (COL) x Caracas (VEN) – Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

Continua após a publicidade

21h30 – Bolívar (BOL) x Palmeiras (BRA) – SBT e Fox Sports

Quinta-feira, 17

17h – Racing (ARG) x Nacional (URU) – Conmebol TV (clientes Claro e Sky)

19h – São Paulo (BRA) x River Plate (ARG) – Fox Sports

Continua após a publicidade

19h – Defensa y Justicia (ARG) x Delfín (EQU) – Fox Sports

21h – Libertad (PAR) x Boca Juniors (ARG) – Fox Sports

21h – Independiente del Valle (EQU) x Flamengo (BRA) – Facebook

23h – Barcelona (EQU) x Junior Barranquila (COL) – Facebook

Continua após a publicidade

23h – Guaraní (PAR) x Tigre (ARG) – Facebook