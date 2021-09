Libertadores, Sul-Americana e PSG: como assistir aos jogos desta quarta

Com o início dos campeonatos europeus e a com as competições continentais da América do Sul em seu momento mais decisivo, os dias de semana passaram a ser cheios de futebol. Nesta quarta-feira, 22, entrarão em campo Real Madrid, Paris Saint-Germain, São Paulo, Red Bull Bragantino e Flamengo. Os dois últimos travam importantes jogos pelas semifinais da Sul-Americana e da Libertadores, respectivamente. Confira como assistir aos jogos:

O primeiro grande destaque da jornada acontece às 16h (de Brasília). Pelo Campeonato Francês, o PSG visita o Metz em busca de manter 100% de aproveitamento na competição. Sem Lionel Messi, com lesão no joelho, o time parisiense deposita as esperanças em Neymar e Mbappé para seguir com os bons resultados. A partida será transmitida pela ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star +.

Começando pouco depois, às 17h, o Real Madrid joga contra o Mallorca, no Santiago Bernabeu. Em bom começo de temporada, o time merengue deposita as esperanças na dupla Vinicius Júnior e Benzema, responsáveis por 11 dos 15 gols da equipe em La Liga. A transmissão da partida fica por conta do Star +.

No início da noite, às 19h15, o Red Bull Bragantino joga a primeira semifinal da Copa Sul-Americana contra o Libertad, do Paraguai. Vivendo momento instável, o time brasileiro espera superar as adversidades e seguir vivo rumo ao título continental, inédito na história. A partida está marcada para acontecer às 19h15, no estádio Nabi Abi Chedid e torcedor poderá acompanhar ao vivo apenas pela Conmebol TV.

Pouco depois, às 20h30, o São Paulo recebe o América Mineiro em jogo isolado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão do Premiere.

Para fechar o dia de futebol, o jogo mais aguardado: Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O jogo marcado para às 21h30 marca a volta do público ao Maracanã em jogos flamenguistas após mais de um ano. Apesar da derrota para o Grêmio na última rodada do Brasileiro, o rubro-negro segue embalado e espera dar o primeiro passo rumo à final da Libertadores já nesta quarta-feira. A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Fox Sports e pelo Star +.