Libertadores sub-20: jogador usa bandeirinha para se defender

A semifinal da Copa Libertadores da América sub-20, entre River Plate, do Uruguai, e Independiente del Valle, do Equador, na última quarta-feira, teve muita confusão. Assim que a partida no Estádio Centenário, no Uruguai, terminou, os jogadores do River, frustrados com a eliminação por 3 a 2, partiram para cima dos equatorianos. O lateral Angelo Preciado, de 20 anos, do Independiente, foi encurralado e para se defender correu em direção à bandeirinha de escanteio para usá-la como arma.

O time equatoriano garantiu vaga na final da competição, marcada para o próximo sábado, contra o Nacional do Uruguai, no estádio Centenário.