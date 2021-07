Libertadores: São Paulo desperdiça chances e fica no empate com Racing

Sonhando com o tetracampeonato, o São Paulo iniciou mal o mata-mata da Copa Libertadores e ficou no empate em 1 a 1 com o Racing, da Argentina, na noite terça-feira, 13, no primeiro jogo das oitavas de final, no Morumbi.

Os tradicionais clubes já haviam se enfrentado na fase de grupos, com vantagem portenha: um empate em Avellaneda e uma vitória no Morumbi. Novamente, o São Paulo voltou a desperdiçar chances e a sair com um resultado frustrante.

O técnico Hernán Crespo sofreu com os desfalques do zagueiro Miranda, dos atacantes Luciano e Rigoni, lesionados, e do veterano Daniel Alves, convocado para a seleção olímpica que disputará os Jogos de Tóquio. O time da casa, no entanto, saiu na frente com Vitor Bueno, que havia acabado de entrar na vaga do lesionado Eder, e ganhou um presente do goleiro chileno Arias, que soltou a bola em seus pés, embaixo da meta.

Neste momento, o Racing, que acaba de voltar da pré-temporada, parecia atordoado e concedeu diversas chances. Vitor Bueno teve a melhor oportunidade, mas Arias se redimiu com grande defesa. Em seguida, o jovem Nestor poderia ter servido Bueno, que estava livre, mas preferiu o chute e falhou. O castigo veio no fim do primeiro tempo, quando o atacante Enzo Copetti fez jogada individual na entrada da área e chutou rasteiro no canto de Tiago Volpi.

No segundo tempo, o jogo se manteve em ritmo lento. O Racing teve a melhor chance, já no fim, com o chileno Eugenio Mena, que recebeu livre na área e cabeceou para fora. Agora, o São Paulo precisará vencer o jogo de volta na próxima terça-feira, 20, em Avellaneda, ou empatar por mais de dois gols para avançar. O vencedor do confronto pega nas quartas de final o atual campeão Palmeiras ou a Universidad Católica, do Chile.