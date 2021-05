O Santos ganhou sobrevida na Copa Libertadores ao bater o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 11, na Vila Belmiro. Felipe Jonatan marcou o gol na primeira etapa que definiu o clássico sul-americano, que marcou a estreia do novo técnico santista, Fernando Diniz.

Com o resultado, o Santos, que poderia ter sido virtualmente eliminado nesta rodada, não só se manteve vivo como chegou à segunda colocação do grupo C, com seis pontos, empatado com o próprio Boca, mas à frente pelos critérios de desempate.

O time brasileiro ainda foi beneficiado pela derrota do Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 diante do The Strongest, na Bolívia. O time equatoriano segue na liderança com nove pontos.

O Boca teve chance claríssima no início do jogo, mas o veterano Carlitos Tevez chutou por cima da meta, da pequena área. O gol da equipe da casa saiu aos 40 minutos da primeira etapa, quando Kaio Jorge arrancou pela direita e tocou para trás; a bola cruzou a defesa e chegou até Felipe Jonatan, que costurou a defesa do Boca e marcou um belo gol.

Na segunda etapa, o jogo se manteve equilibrado. Logo no início, o Santos pediu pênalti em toque na mão de Izquierdoz, mas o árbitro ignorou – não há VAR na primeira fase da Libertadores. O jogo seguiu tenso e os dois técnicos, Fernando Diniz e Miguel Ángel Russo, foram expulsos por reclamação.

O Santos segurou a pressão nos minutos finais e celebrou uma vitória providencial. Sua situação, no entanto, não é tranquila, pois fará seus dois últimos jogos da fase de grupos, contra Strongest e Barcelona, jogando fora de casa.

Inter perde na Venezuela

O Internacional tropeçou diante do Deportivo Táchira, no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. O clube gaúcho saiu na frente gol de Thiago Galhardo, mas levou a virada por 2 a 1 na segunda etapa, com tentos de Maurice Cova e Nélson Hernández.

Apesar da frustração, o Inter se manteve na liderança do grupo B da Libertadores, com seis pontos. Always Ready e Táchira têm a mesma pontuação, mas levam a pior nos critérios de desempate.

Os clubes da Bolívia e do Paraguai, porém, têm um jogo a menos e se enfrentam na próxima quinta-feira, 13. Nas próximas rodadas, o clube gaúcho encara o Olimpia, em Assunção, e o Always Ready, no Beira-Rio.