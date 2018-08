Libertadores: Santos segura empate com o Independiente

O Santos segurou um empate sem gols com o Independiente na noite desta terça-feira, em Avellaneda, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida foi bastante truncada, com muitas faltas e também de baixa qualidade técnica.

O time alvinegro terminou o duelo com um jogador a menos por causa da expulsão do lateral esquerdo Dodô aos 36 minutos do segundo tempo. No fim da partida, a equipe argentina pressionou em busco da vitória e o goleiro Vanderlei se destacou com defesas difíceis.

Apesar da atuação sólida de sua defesa, o Santos teve uma apresentação ruim no setor ofensivo e não chutou uma bola sequer a gol nos 90 minutos de partida e mais seis de acréscimos.

Bruno Henrique foi o mais fraco do trio de ataque. Foi discreto enquanto esteve em campo, errou muitos passes e não acertou um drible. Rodrygo tentou a movimentação pelos lados do campo, mas faltava um centroavante para empurrar para a rede. Gabigol brigou bastante no meio, reclamou com o árbitro, mas faltou a presença dentro da área. O empate sem gols ao menos deixa o Santos em boa situação para o segundo jogo.

A partida de volta acontece na próxima terça-feira, às 19h30, no estádio do Pacaembu. A assessoria informou que até o final do dia desta terça-feira foram vendidos 11 mil ingressos. Antes, o time alvinegro encara o Bahia no sábado, às 16h, na Vila Belmiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.