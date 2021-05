Libertadores: Santos perde para Barcelona e é eliminado na 1ª fase

O Santos está fora da Libertadores 2021. O Peixe perdeu por 3 a 1 para o Barcelona, do Equador, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Quayaquil, e deu adeus cedo à principal competição do continente. Os gols foram anotados pelo camisa 10 Damián Díaz, duas vezes, e Montaño. Kaio Jorge descontou para os brasileiros.

A situação era muito difícil para o Santos. A equipe dirigida pelo técnico Fernando Diniz dependia de um tropeço do Boca Juniors para conseguir a segunda vaga do grupo – o Barcelona já entrou na última rodada do grupo C classificado. Os argentinos não tiveram dificuldade para bater o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 0.

O Barcelona, que dependia apenas de um empate para ficar na primeira colocação do grupo, foi para cima nos primeiros minutos e abriu o placar com Damián Diaz, eleito pelo Conmebol como o melhor em campo. O Santos tentou pressionar, mas não conseguiu criar grandes chances. Na única jogada de mais perigo, já nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Braga fez fila na defesa adversária e chutou forte. O goleiro Burrai deu rebote e Kaio Jorge apareceu para empatar.

O gol acabou não surtindo grande efeito. Apesar de ir para a segunda etapa com mais moral, o Santos não conseguia fazer um bom jogo. O Barcelona aproveitou e retomou a vantagem no placar logo aos oito minutos, novamente com o craque da partida Damián Diaz. Aos 31, Montaño recebeu livre, saiu cara a cara com João Paulo e decretou o placar final.

Como prêmio de consolação, o Peixe acabou na terceira colocação do grupo C com seis pontos, à frente do The Strongest pelo saldo de gols, e irá participar da próxima fase da Copa Sul-Americana.