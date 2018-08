Libertadores: Santos enfrenta Independiente na Argentina

O Santos enfrenta o Independiente nesta terça-feira, na Argentina, a partir das 21h45 (de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Em busca de regularidade após fase complicada, Santos tem duro teste para o restante da temporada.

Com apenas dois jogos disputados, o Independiente ocupa a 20ª colocação do Campeonato Argentino, mas na Libertadores o desempenho da equipe é bom. No Grupo 7, os argentinos terminaram empatados em 10 pontos com o Corinthians. Após vencer o Cruzeiro fora de casa, na Copa do Brasil, e o Sport na última rodada do Brasileirão, o Santos tenta manter concretizar o início de uma boa fase nesta noite.