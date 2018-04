Libertadores: Santos encara Estudiantes na Vila; saiba como assistir

O Santos recebe o Estudiantes, da Argentina, na Vila Belmiro nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida envolvendo dois clubes históricos da competição terá transmissão do canal Fox Sports.

No primeiro jogo contra o tetracampeão Estudiantes, na Argentina, o tricampeão Santos, líder do grupo 6, venceu por 1 a 0, com grande atuação do goleiro Vanderlei. O time santista terá um importante desfalque, o do atacante Bruno Henrique, que sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Bahia, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha e Rodrygo devem formar o ataque.

O Estudiantes não vive bom momento: é o 14º colocado do Campeonato Argentino. O clube de La Plata não terá o atacante Mariano Pavone, lesionado, e o zagueiro Fabián Noguera, que pertence ao próprio Santos (o Estudiantes não quis pagar a multa para poder contar com o atleta nesta partida). Na zaga, o time deve escalar o veterano Leandro Desábato (marcado no Brasil por ofensas racistas contra o atacante Grafite, num São Paulo x Quilmes, em 2005).