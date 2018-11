River x Boca: final da Libertadores será no Santiago Bernabéu, diz jornal

A Conmebol acertou que o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, receberá o segundo jogo da final da Copa Libertadores, entre Boca Juniors e River Plate, no dia 9 de dezembro, informou nesta quinta-feira, 29, o jornal argentino La Nación. A dificuldade na logística impossibilitou a escolha do Catar, que seria a opção mais lucrativa para a Conmebol.

A final foi suspensa no último sábado, 24, depois do ataque de torcedores do River ao ônibus que levava os jogadores do Boca. Os clubes entraram em um impasse com a Conmebol, que anunciou que a final iria ocorrer no dia 8 ou 9 de dezembro, mesmo com pedidos de cancelamento da equipe boquense.

Segundo o La Nación, Doha, no Catar, era a favorita para sediar a final, por conta do pacote de incentivos financeiros que a cidade oferecia à Conmebol, mas a distância para a América do Sul e a dificuldade logística dificultaram o acordo. Miami era a segunda mais cotada, mas o jornal conta que Carlos Cordeiro, presidente da Federação de Futebol Americana, não aprovou o projeto.

O diário argentino informou que o Santiago Bernabéu, em Madri, surgiu tardiamente como uma opção para receber a final. A negociação, de acordo com o jornal, começou na última quarta e avançou rapidamente, pois a Conmebol conseguiu o consentimento da Uefa, da Federação Espanhola de Futebol e de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. A confirmação, apontada pelo jornal, precisava da aprovação de Gianni Infantino, presidente da Fifa, que estava viajando para uma reunião do G-20, em Buenos Aires.