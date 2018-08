Libertadores: próximo da vaga, Cruzeiro enfrenta Flamengo no Mineirão

O Cruzeiro recebe o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na primeira partida, os mineiros conseguiram uma vitória por 2 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O resultado da ida torna o Cruzeiro favorito nesta noite, podendo até perder por um gol de diferença para conseguir a classificação às quartas de final. O Flamengo precisa vencer por três ou mais gols para avançar, ou devolver o placar do primeiro jogo para forçar uma disputa por pênaltis.

Quem avançar para as quartas de final no jogo de hoje irá enfrentar o vencedor do confronto da próxima quinta-feira, entre Boca Juniors e Libertad, do Paraguai.