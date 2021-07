Libertadores: Palmeiras vence Universidad Católica pelas oitavas

O atual campeão Palmeiras sofreu, mas obteve um bom resultado em Santiago ao bater a Universidad Católica por 1 a 0, nesta quarta-feira, 14, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No Estádio San Carlos Apoquindo, o time brasileiro conquistou o placar magro em uma partida de notável atuação defensiva, graças a um controverso pênalti convertido por Raphael Veiga.

Desde o início de jogo, o Palmeiras deixou clara sua proposta: deixar o rival com a bola e buscar transições rápidas. Assim, durante toda a primeira etapa, a Universidad Católica dominou a posse e, eventualmente, o volume de jogo. Porém, em partida inspirada do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Zé Rafael, o Palmeiras não sofreu grandes perigos.

O lance polêmico veio aos 38 minutos, quando Deyverson cruzou e a bola bateu na coxa e depois no braço do defensor Germán Lanaro. Após checagem do VAR, a arbitragem assinalou a penalidade para o clube paulista. Assim, aos 42 minutos do tempo inicial, Raphael Veiga cobrou e abriu o placar para o time visitante.

Na segunda etapa, o time treinado por Abel Ferreira abaixou, ainda mais, suas linhas. Porém, sem sofrer muitas finalizações, esfriou ainda mais o jogo e blindou o goleiro Weverton. Mesmo alugando o campo ofensivo, a Universidad Católica não furou o cascudo Palmeiras.

Assim, com a vantagem conquistada no Chile, o Palmeiras chega para o jogo de volta sem a necessidade de uma vitória. O próximo combate das duas equipes acontece na próxima quarta-feira, 21, às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo.