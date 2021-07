Libertadores: Palmeiras vence a Católica e encara o São Paulo nas quartas

O Palmeiras venceu a Universidad Católica por 1 a 0 nesta quarta-feira, 21, no Allianz Parque, e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores. O clube brasileiro contou com mais uma atuação segura e de destaque coletivo, repetindo o placar da primeira partida, disputada em Santiago, no Chile. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral direito Marcos Rocha.

Com o resultado, o clube paulista agora enfrentará o rival São Paulo por uma vaga na semifinal da competição continental. Ainda não há definição de datas para os confrontos, que ocorrerão no mês de agosto.

A equipe treinada por Abel Ferreira manteve o controle do jogo com e sem a posse da bola. Aos 36 minutos de jogo, após Raphael Veiga acertar a trave, Marcos Rocha aproveitou o rebote e marcou para o clube paulista. No segundo tempo, o controle da partida continuou sob domínio do Palmeiras, porém marcando com menor intensidade.

Assim foi aberto o caminho para a #VagaCarimbada: Raphael Veiga mandou na trave e Marcos Rocha guardou!

Com o êxito, o alviverde está entre os oito melhores da Libertadores pelo quarto ano seguido. Além disso, o resultado confirmou a série de oito vitórias consecutivas, a maior de Abel Ferreira desde que chegou ao clube da capital paulista.

Diante do São Paulo, no entanto, precisará superar um estigma de nunca ter vencido pela competição. Foram oito confrontos e retrospecto amplamente desfavorável: seis derrotas e dois empates.