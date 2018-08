Libertadores: Palmeiras recebe Cerro Porteño com vantagem no placar

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com vantagem por ter vencido a primeira partida por 2 a 0 em Assunção, capital do Paraguai, o time brasileiro avança até em caso de derrota por um gol de diferença.

Sem sofrer gols há nove jogos (o último foi na derrota de 1 a 0 para o Fluminense), o Palmeiras enfrenta um time dirigido por um novo técnico, carrasco do arquirrival Corinthians há três anos. O catalão Fernando Jubero foi contratado recentemente pelo Cerro Porteño e fez sua estreia no último final de semana, em triunfo de 4 a 1 sobre o General Díaz pelo Campeonato Paraguaio. Ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Barcelona e, em 2015, com o modesto Guaraní, do Paraguai, eliminou o Corinthians das oitavas de final da Libertadores com vitória por 2 a 0 em Assunção e por 1 a 0 na Arena Corinthians.

Desde 2009 o Palmeiras não consegue passar pelas oitavas de final da Libertadores. Nesta quinta, a equipe terá força máxima no Allianz Parque. Sem jogadores suspensos, o clube vai utilizar os titulares poupados no último domingo.