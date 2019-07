Libertadores: Palmeiras encara Godoy Cruz para espantar crise

A Copa Libertadores deixou de ser um sonho para se transformar em um remédio para o Palmeiras. O dono da melhor campanha da fase de grupos e um dos favoritos ao título deixou de lado a reputação de poderoso para enfrentar nesta terça-feira, 30, no Allianz Parque, o Godoy Cruz, da Argentina, sob a grande pressão de se classificar para as quartas de final para não acumular um vexame e mergulhar na crise. O jogo começa às 21h30 e terá transmissão exclusiva do canal a cabo Fox Sports.

Apenas a vaga para a fase seguinte pode amenizar um ambiente de cobrança, com protesto da torcida e muitas dúvidas sobre o motivo da queda de rendimento. Já são cinco jogos seguidos sem vitória, uma série marcada por eliminação na Copa do Brasil, perda da liderança e da invencibilidade no Campeonato Brasileiro, assim como o abalo na confiança sobre o elenco.

Pelo menos a situação não parece tão complicada. Por ter empatado por 2 a 2 na Argentina, o Palmeiras precisa de uma vitória simples ou até de um novo empate, desde que seja por 0 a 0 ou 1 a 1, para avançar. Ao Godoy Cruz, interessa a vitória ou um empate acima de três gols. Se o placar for o mesmo da semana passada, a definição será nos pênaltis.

Antes da Copa América, o Palmeiras acumulava somente duas derrotas na temporada e se orgulhava do aproveitamento de 77% conquistados no ano. O fim da parada para a disputa do torneio parece ter afetado a equipe a ponto de o rendimento despencar. Nos seis jogos realizados após a volta do calendário, o time só ganhou 33% dos pontos disputados.

O foco principal agora é interromper a queda livre e não amargar um vexame.”Jogar no Palmeiras é uma pressão muito grande. Nos últimos jogos, as coisas não vêm acontecendo como a gente queria, e isso gera uma ansiedade no torcedor que a gente precisa lidar da melhor maneira possível e dar a resposta em campo”, disse o meia Bruno Henrique.

O técnico Luiz Felipe Scolari poupou alguns titulares na partida do último sábado, contra o Vasco, e deve ter força máxima no jogo. O ataque com Dudu e Willian agradou pelo desempenho na Argentina. Os dois devem ser mantidos. A dúvida é sobre quem será o centroavante. Miguel Borja marcou gol no jogo de ida e ganhou espaço, porém Deyverson também pode ser escalado.

A torcida tem demonstrado confiança. Já foram vendidos 32.000 ingressos. A esperança é o Palmeiras manter os 100% de aproveitamento dentro de casa, espantar a má fase e mudar o ambiente para o clássico com o Corinthians, no próximo domingo. O Godoy Cruz também poupou os titulares no último fim de semana. Pelo Campeonato Argentino, a equipe escalou só os reservas na derrota por 3 a 2 para o San Lorenzo, em Buenos Aires.

