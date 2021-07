Libertadores: Palmeiras controla, vence e avança para as quartas

O Palmeiras venceu a Universidad Católica por 1 a 0, nesta quarta-feira, 21, no Allianz Parque, e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores. O clube brasileiro contou com mais uma atuação segura e de destaque coletivo, e repetiu o placar da ida, no Chile. Desse modo, o alviverde enfrenta o rival São Paulo por uma vaga na semifinal da competição continental.

A equipe treinada por Abel Ferreira manteve o controle do jogo com e sem a posse da bola. E, aos 36 minutos de jogo, após Raphael Veiga acertar a trave, Marcos Rocha aproveitou o rebote e marcou para o clube paulista. No segundo tempo, as rédeas da partida continuaram sob domínio do Palmeiras, porém marcando em bloco mais baixo, em muitos momentos.

Com o êxito, o alviverde está entre os oito melhores da Libertadores pelo quarto ano seguido. Além disso, o resultado confirmou a série de oito vitórias consecutivas, a maior de Abel Ferreira desde que chegou ao clube da capital paulista.